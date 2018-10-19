Адвокат Глушакова встала на защиту Кокорина

Адвокат полузащитника Дениса Глушакова Марина Дубровская встала на защиту нападающего «Зенита» Александра Кокорина, передает «Советский спорт».

Дубровская утверждает, что речь идет о неправильной квалификации статьи о «Хулиганстве» в адрес футболиста.

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«Рассматривать хулиганство без отрыва от его мотива в виде хулиганских побуждений нельзя, это его обязательный признак. Здесь реакция на замечание и есть доминирующий мотив. При чем тут хулиганство? Неправильная квалификация расстраивает. Там и других составов достаточно! Зачем нагнетать?.. Я не сильно ориентируюсь в Уголовном кодексе, но и не обыватель, для которого слово «хулиган» и есть 213 УК РФ», — написала адвокат на своей странице в инстаграме.

Ранее хавбек «Монако» Головин поддержал Кокорина и Мамаева.