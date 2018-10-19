По решению суда Глушаков обязан выплачивать алименты до развода

Никулинский суд Москвы обязал футболиста московского «Спартака» Дениса Глушакова до развода выплачивать алименты супруге Дарье на содержание детей, сообщает «РИА Новости».

Об этом проинформировал адвокат Глушаковой Сергей Жорин.

«Суд наше ходатайство удовлетворил. До вынесения решения, по статье 108 семейного кодекса, установил алименты в долевом соотношении, речь идет о трети от дохода», — заявил адвокат.

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Также Жорин отметил, что Глушаков до сих пор хочет после развода оставить себе детей, но при этом отказался от требований алиментов с супруги.

«Во встречном иске Глушаков по-прежнему хочет забрать детей у мамы, но хотя бы отказался от взыскания с нее 80 тысяч рублей алиментов», — заключил он.

Ранее Глушаков забил первый мяч за молодежный «Спартак».