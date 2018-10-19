Шац: тюрьма поломает судьбы Кокорину и Мамаеву

Российский телеведущий Михаил Шац поделился мнением о решении суда оставить в силе арест Александра Кокорина и Павла Мамаева до 8 декабря.

«Мои ожидание от решения суда подтвердились, я так и предполагал, что меру пресечения им не изменят. Считаю, что клуб в данной ситуации имеет право вступиться за своего футболиста. Позиция «Зенита» мне ближе, чем позиция футбольного клуба «Краснодар», который пытается отстраниться от своего футболиста.

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В любом случае решение за судом, но я считаю, что кроме срока существует масса способов жестко наказать людей, абсолютно уверен, в том что тюрьма их не исправит, а наоборот поломает их судьбы. Есть более эффективные методы наказания», — цитирует Шаца Sport24.

11 октября Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы по делу о двух драках, участниками которых они стали. 8 октября из-за действий футболистов пострадали водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

18 октября суд предъявил обвинения по статьям Уголовного кодекса России 213 «Хулиганство» и 116 «Побои». Сейчас Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных с Кокориным и Мамаевым.