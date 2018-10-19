Суд оставил Кирилла Кокорина в СИЗО

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Суд отказал изменить меру пресечения брату нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кириллу, сообщает Sport24.

19 октября прошло заседание, на котором была рассмотрена апелляция стороны игрока.

Братьям Кокориным, а также полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву были предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса России 213 «Хулиганство» и 116 «Побои».

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Утром 8 октября в результате нападения в реанимацию был доставлен водитель ведущей Первого канала. Позднее Кокорины и Мамаев устроили потасовку в московском кафе с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным.

В данный момент обвиняемые находятся в Бутырском следственном изоляторе.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных с Кокориным и Мамаевым.

Ранее сообщалось, что суд оставил в силе арест Мамаева.