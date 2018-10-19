Адвокат попросил суд сберечь Мамаева для российского футбола

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Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что футболиста необходимо сберечь для российского футбола.

«Мамаева надо сберечь для российского футбола как профессионального игрока, который будет радовать своей игрой. Произошедшее уже является достаточным уроком. Любой вздох Мамаева будет освещаться в СМИ. Поэтому он не сможет ни сбежать, ни совершать противоправных действия», — цитирует Бушманова RT.

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Адвокат добавил, что глава Минпромторга Денис Пак на очной ставке заявил, что не имеет претензий к Мамаеву.

Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин 8 октября возле гостиницы «Пекин» избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. В результате нападения пострадавший был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой.

В этот же день футболисты утроили потасовку в одном из московских кафе с главой департамента Министерства промышленности и торговли Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным. Во время конфликта Кокорин ударил чиновника Минпромторга стулом.

11 октября футболисты были арестованы сроком на два месяца, а 18 октября суд предъявил обвинения по статьям Уголовного кодекса России 213 «Хулиганство» и 116 «Побои».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных с Кокориным и Мамаевым.

Ранее сообщалось, что суд оставил в силе арест Мамаева.