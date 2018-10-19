Суд оставил в силе арест Мамаева

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Суд отказал изменить меру пресечения полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву на домашний арест, сообщает Sport24.

19 октября прошло заседание, на котором была рассмотрена апелляция стороны игрока.

Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин 8 октября избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. В этот же день они утроили потасовку в одном из московских кафе с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным.

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11 октября футболисты были арестованы сроком на два месяца, а 18 октября суд предъявил обвинения по статьям Уголовного кодекса России 213 «Хулиганство» и 116 «Побои».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных с Кокориным и Мамаевым.

Ранее сообщалось, что Мамаев считает свой арест необоснованным.