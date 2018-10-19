Канте готов покинуть «Челси» только ради «Реала» или «Барселоны»

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Хавбек лондонского «Челси» Н'Голо Канте не планирует уходить из лондонского клуба во французский «ПСЖ», сообщает «Советский спорт».

По информации La Gazetta dello Sport, 27-летний француз все же готов покинуть «Челси», но только ради перехода в мадридский «Реал» или каталонскую «Барселону». Руководство парижан активно пыталось заполучить Канте в минувшее летнее трансферное окно, но так и не сумело осуществить сделку. Нынешний контракт Н'Голо с «Челси» рассчитан до 2021 года, в нем нет фиксированной суммы отступных.

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Канте перешел в состав синих в 2016 году из «Лестер Сити» за €35,8 млн. В нынешнем сезоне полузащитник провел за лондонскую команду 10 матчей во всех турнирах и стал автором одного мяча.

Ранее сообщалось, что Гризманн может заменить Неймара в «ПСЖ».