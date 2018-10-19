Канте готов покинуть «Челси» только ради «Реала» или «Барселоны»
Хавбек лондонского «Челси» Н'Голо Канте не планирует уходить из лондонского клуба во французский «ПСЖ», сообщает «Советский спорт».
По информации La Gazetta dello Sport, 27-летний француз все же готов покинуть «Челси», но только ради перехода в мадридский «Реал» или каталонскую «Барселону». Руководство парижан активно пыталось заполучить Канте в минувшее летнее трансферное окно, но так и не сумело осуществить сделку. Нынешний контракт Н'Голо с «Челси» рассчитан до 2021 года, в нем нет фиксированной суммы отступных.
Канте перешел в состав синих в 2016 году из «Лестер Сити» за €35,8 млн. В нынешнем сезоне полузащитник провел за лондонскую команду 10 матчей во всех турнирах и стал автором одного мяча.
Ранее сообщалось, что Гризманн может заменить Неймара в «ПСЖ».