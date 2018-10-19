Дзюба оценил жест игроков юношеской сборной России на награждении

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Форвард санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поздравил юношескую сборную России по мини-футболу с серебряными медалями юношеских Олимпийских игр, сообщает «Советский спорт».

В последний день соревнований в Буэнос-Айресе российская команда уступила в финальном матче со счетом 1:4 сборной Бразилии, ставшей обладателем золотых наград.

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На церемонии награждения футболисты юношеской сборной сфотографировались, изобразив жест — воинское приветствие, которым Дзюба традиционно отмечает забитые мячи. Артем опубликовал этот снимок в инстаграме и поздравил команду с достойным выступлением.

«Спасибо, парни! Вы красавцы! Гордимся вами!» — написал Дзюба.

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