Дзюба оценил жест игроков юношеской сборной России на награждении
Форвард санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поздравил юношескую сборную России по мини-футболу с серебряными медалями юношеских Олимпийских игр, сообщает «Советский спорт».
В последний день соревнований в Буэнос-Айресе российская команда уступила в финальном матче со счетом 1:4 сборной Бразилии, ставшей обладателем золотых наград.
Реклама
На церемонии награждения футболисты юношеской сборной сфотографировались, изобразив жест — воинское приветствие, которым Дзюба традиционно отмечает забитые мячи. Артем опубликовал этот снимок в инстаграме и поздравил команду с достойным выступлением.
«Спасибо, парни! Вы красавцы! Гордимся вами!» — написал Дзюба.