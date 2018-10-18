Тренер «Наполи»: не нужно воспринимать себя слишком серьезно

<img src="//img.gazeta.ru/files3/118/10903118/2017-09-19T190545Z_1702769133_RC115640F5C0_RTRMADP_3_SOCCER-GERMANY-S04-BAY-pic905-895x505-80700.jpg">

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти сравнил жизнь и футбол и пришел к выводу, что не нужно воспринимать себя слишком серьезно, передает «Советский спорт».

«Из-за всеобщего внимания человек иногда скрывает свои трудности. Он может быть в центре внимания, но продолжать оставаться неопытным юношей в жизненных вопросах. Вот почему раздевалка в футболке — это священное место. Именно там ты по-настоящему видишь личность футболиста. Например, Златан Ибрагимович в раздевалке совершенно другой, по сравнению с его публичным имиджем.

Реклама

Жизнь — как футбол, нужно рассматривать трудности как возможности прогрессировать. Это не так просто, но нужно стараться не воспринимать себя слишком серьезно. Необходимы предельная сбалансированность и объективность. Временами проблема может казаться большой, а на самом же деле путь к ее решению прост. Не нужно считать жизненные препятствия непреодолимыми», — приводит слова специалиста Football Italia.

Ранее «Наполи» отказался продавать защитника Гулама за €45 млн в «Манчестер Юнайтед».