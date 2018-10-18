Адвокат Мамаева не согласился с обвинением по статье «Хулиганство»

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Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал обвинения в адрес своего подзащитного по статье «Побои» и «Хулиганство», передает Sport24.

Отмечается, что такие же обвинения были предъявлены нападающему «Зенита» Александру Кокорину, его младшему брату Кириллу и четвертому соучастнику избиений.

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«Нам предъявлено обвинение в совершении трех преступлений: о двух эпизодах причинения побоев и совершении хулиганства. Мы высказали свою позицию по каждому из вменяемых обвинений. Хулиганских действий мы не совершали и абсолютно непричастны к данному преступлению.

Согласится ли Павел выйти без своего друга Кокорина, если будет такая возможность? Мы не строим никаких иллюзий по поводу завтрашнего судебного заседания. Но в любом случае настроены на то, чтобы активно защищаться, представлять и обосновывать свою позицию.

Рассчитываем, что наша позиция касаемо меры пресечения будет принята судом и моему подзащитному будет предоставлена возможность находиться в условиях семьи на весь период расследования, которое может продлиться не один месяц, учитывая резонанс к этому делу», — заявил Бушманов.

Ранее сообщалось, что Кокорин намерен обжаловать предъявленные обвинения.