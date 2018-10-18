Халеп пропустит итоговый турнир WTA из-за травмы

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп не сыграет в итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), который пройдет в Сингапуре, сообщает «РИА Новости».

По информации на официальном сайте WTA, теннисистка пропустит соревнование из-за повреждения спины. Заменой спортсменка будет голландка Кики Бертенс.

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Бертенс входит в топ-100 рейтинга Женской теннисной ассоциации.

Ранее Халеп отказалась принимать участие в турнире ВТБ Кубок Кремля из-за травмы.