Нурмагомедов выразил соболезнования пострадавшим в Керчи

<img src="//img.gazeta.ru/files3/663/12013663/RIAN_5661328.HR-pic905-895x505-68938.jpg">

Роcсийский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования пострадавшим в результате трагедии в Керчи, сообщает «Советский спорт».

Соответствующий пост боец опубликовал в своем инстаграм-аккаунте.

17 октября в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли от 17 до 18 человек, сообщалось приблизительно о 50 пострадавших. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «теракт», позже было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

Ранее сборная России выразила соболезнования в связи со взрывом в Керчи.