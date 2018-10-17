Мейвезер рассказал об условиях боя с Нурмагомедовым
Американский боксер Флойд Мэйвезер прояснил слухи о возможном боксерском поединке с российским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым, сообщает «Советский спорт».
По информации TMZ Sports, непобежденный спортсмен готов к встрече с россиянином.
«Я сам себе босс. Я не знаю сторону Хабиба, но со своей стороны могу заявить, что мы можем это устроить. Бокс или ММА? Это он меня вызвал, так что должен прийти в мой мир, мир бокса», — сказал Мейвезер.
Кроме того, американец сообщил, что может заработать на этом бое на $100 млн больше, чем на поединке с ирландцем Конором Макгрегором в 2017 году.
Что касается места битвы Мэйвезера против Хабиба, то, по словам боксера, единственным вариантом является Лас-Вегас, так как это столица боев. Однако для этого Хабибу придется доказать, что он может вести себя как профессионал внутри и снаружи ринга.
Ранее глава UFC прокомментировал слухи о завершении карьеры Нурмагомедова.