«Ювентус» отдаст за полузащитника «Реала» €70 млн

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Руководство туринского «Ювентуса» заинтересовано в трансфере хавбека мадридского «Реала» Хамеса Родригеса, выступающего в мюнхенской «Баварии» на правах аренды, сообщает «Советский спорт».

По информации As, летом у колумбийца подходит к концу срок аренды с мюнхенским клубом, поэтому итальянский клуб намерен заполучить игрока в июне 2019 готов. Сообщается, что «Ювентус» готов предложить за Родригеса €70 млн. Для совершения сделки директор итальянского клуба Фабио Паратичи планирует воспользоваться хорошими отношениями с агентом Жорже Мендешем, представляющим интересы Хамеса. Также в услугах Родригеса заинтересован лондонский «Арсенал».

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27-летний футболист Родригес в нынешнем сезоне в составе «Баварии» провел шесть матчей в Бундеслиге, забив два мяча и отдав одну результативную передачу.

Ранее защитник «Ювентуса» рассказал о цели клуба в Лиге чемпионов.