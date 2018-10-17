Матчи 11-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в Керчи

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Матчи 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о погибших в результате ЧП в Керчи, сообщает ТАСС.

О принятом решении рассказал президент лиги Сергей Прядкин. Очередной тур РПЛ стартует 19 октября.

Днем 17-ого октября студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. По информации властей Крыма, молодой человек открыл огонь после взрыва в здании. По последним данным, погибло 19 человек.

Ранее сборная России выразила соболезнования в связи со взрывом в Керчи.