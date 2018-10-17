Глава UFC прокомментировал слухи о завершении карьеры Нурмагомедова

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал слухи о том, что боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов намерен завершить карьеру, передает «Советский спорт».

Глава организации отрицает намерения Нурмагомедова уйти из спорта сразу после поединка с американским спортсменом Тони Фергюсоном.

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«Эта история — чушь № 1», — заявил Уайт в инстаграме.

С Фергюсаном дагестанский боец должен был встретиться в октагоне ранее, но их поединок срывался четыре раза.

Ранее сообщалось, что глава UFC Дана Уайт отрицает информацию о том, что ирландец Конор Макгрегор предложил дагестанскому бойцу $15 млн за реванш.