Глава UFC прокомментировал слухи о завершении карьеры Нурмагомедова
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал слухи о том, что боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов намерен завершить карьеру, передает «Советский спорт».
Глава организации отрицает намерения Нурмагомедова уйти из спорта сразу после поединка с американским спортсменом Тони Фергюсоном.
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«Эта история — чушь № 1», — заявил Уайт в инстаграме.
С Фергюсаном дагестанский боец должен был встретиться в октагоне ранее, но их поединок срывался четыре раза.
Ранее сообщалось, что глава UFC Дана Уайт отрицает информацию о том, что ирландец Конор Макгрегор предложил дагестанскому бойцу $15 млн за реванш.