Менеджер Нурмагомедова назвал Макгрегора проституткой

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Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал возможный реванш ирландского бойца смешанных единоборств (ММА) Конора Макгрегора с дагестанским спортсменом, передает «Советский спорт».

Абедль-Азиз заявил, что у Нурмагомедова нет причины принимать вызов ирландца.

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«Он говорит про реванш и все такое. Он сдался, зачем давать такому парню реванш?» — поделился эмоциями менеджер с MMA Fighting.

Также он возмутился поведением Макгрегора во время поединка в Лас-Вегасе.

«Знаете, что злит меня больше всего? Не то, что он говорил про меня и про Хабиба, о таком я забываю. Но когда ты говоришь это, а перед третьим раундом подходишь ко мне и говоришь: «Это просто бизнес»… Он проститутка. Я так уже говорил и не изменил своего мнения», — заявил менеджер чемпиона UFC.

Ранее сообщалось, что глава UFC Дана Уайт отрицает информацию о том, что ирландец предложил дагестанскому бойцу $15 млн за реванш.