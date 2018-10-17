Глава UFC высказался о возможном уходе Хабиба Нурмагомедова

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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что российский чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов продолжит выступление в промоушене, сообщает «Советский спорт».

«У нас все в порядке. Мы в хороших отношениях с Хабибом. Я не знаю, кто будет его следующим противником, мы об этом еще не говорили. Давайте позволим парню насладиться победой, а потом решим этот вопрос.

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Хабиб остается в UFC. Что будет с Зубайрой Тухуговым? Я пока не знаю», — цитирует Уайта TMZ.

6 октября на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором благодаря удушающему приему, проведенному в четвертом раунде. После этого россиянин покинул октагон и утроил потасовку с тренером соперника. Позднее Тухугов атаковал Макгрегора.

После происшествия Тухугов был снят с поединка против Артема Лобова.

Ранее отец Нурмагомедова прокомментировал слухи о смене гражданства Хабиба.