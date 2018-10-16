Украина обыграла Чехию и гарантировала себе выход в высший дивизион Лиги наций

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Сборная Украины одержала победу над командой Чехии в матче группового этапа Лиги наций, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Харькове на стадионе «Металлист», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей единственный мяч на 43-й минуте забил Руслан Малиновский.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Украина набрала девять очков и обеспечила себе выход в Лигу А. Чехия (три очка) занимает второе место. На третьей строчке располагается команда Словакии (ноль очков).

Лига наций. Лига B. Группа 1. 4-й тур

Украина — Чехия — 1:0

Голы: 1:0 — Малиновский, 43