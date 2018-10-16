Отец Нурмагомедова прокомментировал слухи о смене гражданства Хабиба
Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал слухи о вероятной смене гражданства своего сына, передает «Советский спорт».
До этого появилось интервью с дядей Хабиба Алексом Нурмагомедовым, который заявил, что они «прикладывали максимум усилий», чтобы спортсмен получил украинское гражданство.
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Нурмагомедов-старший назвал эти слухи враньем, которое «даже обсуждать не хочется».
Также эту информацию опроверг бывший боец UFC Олег Тактаров, который приехал в Дагестан по приглашению Хабиба.
«Я думаю, что там не родственник… Сейчас все информацию берут из туалета, чтоб только себе повысить число подписчиков», — заявил он.
Ранее сообщалось, что отец Нурмагомедова хочет, чтобы Хабибу платили больше.