Адвокат Мамаева заявил о возможном примирении сторон

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Адвокат хавбека «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал очную ставку с участием своего клиента и потерпевшими, передает «Спорт-Экспресс».

Адвокат рассказал о том, что возможно примирении сторон. При этом условии возможно прекращение уголовного преследования.

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«Это зависит уже от потерпевшего. Мы со своей стороны такое предложение высказали. Мы сделали все, что от нас зависело. В том числе в присутствии второй стороны. Реакция может последовать на протяжении всего процесса. Дадим возможность обдумать свое решение в спокойной обстановке», — заявил Бушманов.

Ранее сообщалось, что комитет по этике РФС проведет заседание по делу Кокорина и Мамаева после суда.