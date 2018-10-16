Отец Нурмагомедова хочет, чтобы Хабибу платили больше

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Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что его сыну должны платить больше, чем Конору Макгрегору, передает «Р-Спорт».

«Мое мнение: считаю, что денег мало они дают Хабибу, потому что до этого они давали Конору в три раза больше, чем Хабибу. А теперь мы хотим, чтобы нам давали в пять раз больше, чем Конору. Мы в доминирующем плане уничтожили, задушили, заставили его сдаться. Это первое.

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Второе: какой смысл Конору, не проведя два или три боя, выходить с ним, Хабибом? Если Конор считает нужным, пусть покажет, что он готов хотя бы против таких бойцов (выходить биться), как Ислам Махачев, Фергюсон», — заявил Нурмагомедов-старший.

Ранее стало известно, сколько Макгрегор предлагал Нурмагомедову за реванш.