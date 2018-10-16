Комитет по этике РФС проведет заседание по делу Кокорина и Мамаева после суда

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Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) будет рассматривать дело нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева после решения суда, сообщает ТАСС.

«В Российский футбольный союз поступает немало вопросов относительно рассмотрения комитетом по этике дела Кокорина и Мамаева. Мы сообщаем, что руководство РФС приняло решение обратиться в комитет за оценкой случившегося.

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По требованиям регламента и для объективности рассмотрения, вопрос будет обсуждаться только после того, как в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева будет завершено расследование и в законную силу вступит приговор суда», — проинформировали в пресс-службе РФС.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию происходящих с Кокориным и Мамаевым событий.

Ранее родители сообщника Кокорина и Мамаева назвали виновного в драке с водителем.