Комитет по этике РФС проведет заседание по делу Кокорина и Мамаева после суда
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) будет рассматривать дело нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева после решения суда, сообщает ТАСС.
«В Российский футбольный союз поступает немало вопросов относительно рассмотрения комитетом по этике дела Кокорина и Мамаева. Мы сообщаем, что руководство РФС приняло решение обратиться в комитет за оценкой случившегося.
По требованиям регламента и для объективности рассмотрения, вопрос будет обсуждаться только после того, как в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева будет завершено расследование и в законную силу вступит приговор суда», — проинформировали в пресс-службе РФС.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию происходящих с Кокориным и Мамаевым событий.
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