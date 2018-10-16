Саутгейт доволен смелостью своих футболистов в матче с Испанией

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал итоги матча группового этапа Лиги наций с Испанией, который завершился со счетом 3:2, сообщает «Советский спорт».

«Наши игроки должны быть невероятно горды проделанной работой. Перед игрой мы напомнили нашим нападающим, какую угрозу они могут нести, и они великолепно справились с задачей. Молодые игроки очень хорошо справились с давлением, мы поощряем риск с их стороны.

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Помимо голов, были и другие моменты, подходы, связи между линиями. Наш вратарь был действительно спокоен на протяжении всей игры. Это был не тот случай, когда мы отбивались и надеялись лишь на контратаки. Да, нам пришлось потерпеть в последние 20 минут, но, согласитесь, мы выстояли довольно уверенно. Качество игры было на высшем уровне. Мы играли смело. Когда вы пытаетесь играть с соперником уровня Испании в открытый футбол, они обязательно вскроют вашу оборону.

Сложно противостоять команде, набравшей такую форму. Мы довольны тем, что сделали, и продолжим строить команду дальше», — цитирует Саутгейта «Би-би-си».

«Газета.ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что пропущенные три мяча в первом тайме игры являлись первыми за 27 лет в истории сборной Испании.