Черчесов высказался о скандале с участием Кокорина и Мамаева
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о скандале с участием нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщает «Советский спорт».
«Есть жизнь, а есть спорт. То, что случается за полем, это личный вопрос. Если человек получает красную карточку, это касается футбола. А то, что за полем, это дело личное. Тогда они должны отвечать как граждане, а не как футболисты», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».
Утром 8 октября братья Кокорины и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. В результате инцидента, произошедшего у гостиницы «Пекин», пострадавший был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой.
Позднее футболисты приняли участие в потасовке с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором ФГУП НАМИ Сергеем Гайсиным.
10 октября Кокорин и Мамаев были задержаны, а на следующий день Тверской суд Москвы арестовал игроков на два месяца. Такая же мера пресечения была назначена Кириллу Кокорину.
Следствие завело уголовное дело по статье 213 «Хулиганство». Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что опьянение Кокорина и Мамаева не повлияет на наказание.