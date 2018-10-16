Черчесов высказался о скандале с участием Кокорина и Мамаева

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о скандале с участием нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщает «Советский спорт».

«Есть жизнь, а есть спорт. То, что случается за полем, это личный вопрос. Если человек получает красную карточку, это касается футбола. А то, что за полем, это дело личное. Тогда они должны отвечать как граждане, а не как футболисты», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

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Утром 8 октября братья Кокорины и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. В результате инцидента, произошедшего у гостиницы «Пекин», пострадавший был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой.

Позднее футболисты приняли участие в потасовке с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором ФГУП НАМИ Сергеем Гайсиным.

10 октября Кокорин и Мамаев были задержаны, а на следующий день Тверской суд Москвы арестовал игроков на два месяца. Такая же мера пресечения была назначена Кириллу Кокорину.

Следствие завело уголовное дело по статье 213 «Хулиганство». Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что опьянение Кокорина и Мамаева не повлияет на наказание.