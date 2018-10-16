Менеджер Хабиба Нурмагомедова ответил на оскорбления 50 Cent

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Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз ответил на оскорбления репера 50 Cent, сообщает «Советский спорт».

«Если ты хочешь говорить дерьмо, то помечай меня в посте. Ты говоришь о $2 млн, но Хабиб получил около $15 млн перед тем, как побил этого клоуна. Ты думаешь что можешь просто дать $2 млн, потому что тебе хочется внимания. Я понимаю это, это неплохо ни для него, ни для тебя. Но ты можешь убираться отсюда вместе со своими миллионами, потому что ты просто хочешь быть «в теме», — написал в комментариях в инстаграме 50 Сent Абдель-Азиз.

50 Cent предложил россиянину $2 млн за переход в Bellator, но менеджер Нурмагомедова заявил, что не поменяет промоушен менее чем за $50 млн.