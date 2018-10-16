Хабиб Нурмагомедов отреагировал на оскорбления 50 Cent в адрес менеджера
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов призвал репера 50 Cent c уважением относиться к своему менеджеру Али Абдель-Азизу, сообщает «Советский спорт».
«Никогда не говори плохо о моем брате!» — написал в комментариях в инстаграме 50 Сent Нурмагомедов.
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50 Cent предложил россиянину $2 млн за переход в Bellator, но менеджер Нурмагомедова заявил, что не поменяет промоушен менее чем за $50 млн.
Ранее 50 Cent назвал менеджера Нурмагомедова «дураком в дешевом костюме».