50 Cent назвал менеджера Хабиба Нурмагомедова «дураком в дешевом костюме»
Репер 50 Cent ответил менеджеру чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азизу, заявившему, что россиянин не перейдет в Bellator менее чем за $50 млн, сообщает «Советский спорт».
«Ещё один пример плохого представления. Этот дурак в дешевом костюме говорит о больших деньгах. Смешно!» — написал 50 cent в инстаграме.
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Отмечается, что исполнитель предлагал Нурмагомедову $2 млн.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов хотел получить украинское гражданство.