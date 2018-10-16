50 Cent назвал менеджера Хабиба Нурмагомедова «дураком в дешевом костюме»

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Репер 50 Cent ответил менеджеру чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азизу, заявившему, что россиянин не перейдет в Bellator менее чем за $50 млн, сообщает «Советский спорт».

«Ещё один пример плохого представления. Этот дурак в дешевом костюме говорит о больших деньгах. Смешно!» — написал 50 cent в инстаграме.

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Отмечается, что исполнитель предлагал Нурмагомедову $2 млн.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов хотел получить украинское гражданство.