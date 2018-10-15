Сборная Англии одержала победу над Испанией в матче Лиги наций УЕФА

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Сборная Англии одержала победу над национальной командой Испании в рамках четвертого тура Лиги наций УЕФА, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась поражением для хозяев со счетом 2:3. Подопечные наставника Луиса Энрике не реализовали многие моменты, позволив действовать соперникам на контратаках.

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Победа Англии поспособствовала тому, что команда поднялась в турнирной таблице соревнования и теперь отстает лишь на два балла от Испании в группе.

«Газета.ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что пропущенные три мяча в первом тайме игры являлись первыми за 27 лет в истории сборной Испании.

Лига наций УЕФА. Группа 4

Испания — Англия — 2:3 (0:3)

Голы: Алькасер, 58; Мората, 90+8 — Стерлинг, 16; 38; Рэшфорд, 30.