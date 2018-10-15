Испания пропустила три гола впервые за 27 лет в матче с Англией

Испания пропустила три гола в первом тайме матча против сборной Англии в рамках Лиги наций УЕФА, сообщает «Советский спорт».

Впервые за 27 лет в ворота национальной команды Испании забили три мяча.

В последний раз такое было в товарищеском матче с Венгрией в марте 1991 года. Тогда соперники одолели Испанию со счетом 2:4.

Реклама

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что сборная Испании разгромила команду Уэльса в товарищеском матче.