Испания пропустила три гола впервые за 27 лет в матче с Англией
Испания пропустила три гола в первом тайме матча против сборной Англии в рамках Лиги наций УЕФА, сообщает «Советский спорт».
Впервые за 27 лет в ворота национальной команды Испании забили три мяча.
В последний раз такое было в товарищеском матче с Венгрией в марте 1991 года. Тогда соперники одолели Испанию со счетом 2:4.
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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что сборная Испании разгромила команду Уэльса в товарищеском матче.