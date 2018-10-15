Марадона взбесил экс-форварда сборной Аргентины критикой Месси

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Экс-нападающий сборной Аргентины, ставший чемпионом мира в 1978 году, Марио Кемпес ответил на заявление легендарного футболиста Диего Марадоны о том, что форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси не может стать лидером команды из-за слабого характера, передает «Советский спорт».

«Всякий раз, когда Диего открывает рот, это становится проблемой. Дело в том, что он не уважает никого, а все вокруг уважают его за футбольную карьеру. Никто не напоминает ему упущенную победу в финале чемпионата мира 1990 года», — поделился мнением Кемпес с Mundo Deportivo.

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Также он подчеркнул, что Месси является лучшим игроком мира.

«Месси — лучший игрок в мире. Мы должны быть благодарны за то, что он аргентинец. Время Диего прошло, он больше не является примером для игроков. Иногда следует держать язык за зубами и довольствоваться тем, что есть. В футболе случаются победы и поражения», — заключил бывший форвард сборной.

Ранее президент английского «Манчестер Сити» Халдун Аль-Мубарак признался, что манкунианский клуб в свое время безуспешно пытался приобрести Месси.