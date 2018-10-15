Адвокат Мамаева прокомментировал возможное переселение игрока к бомжам

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Адвокат хавбека «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов высказался относительно условий, в которых предстоит жить футболисту после переселения из карантинной камеры, передает «Чемпионат».

Защитник уверил, что игрок «горожан» не попадет в одно помещение с алкоголиками, наркоманами и бомжами.

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«Это слухи. Я уверен, что никто этого не допустит. К игрокам приковано пристальное внимание: общественники приходят к ним и всё проверяют. Все условия, которые применяются к содержащимся под стражей, будут соблюдены. Мамаев, как ранее несудимый, не может попасть к ранее судимым. Этот запрет строго соблюдается», — заявил Бушманов.

Ранее сообщалось, что адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Олег Попов подал апелляцию на решение суда об аресте его клиента по делу о хулиганстве.