Гаджиев: Головин еще не окреп как мужик

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Бывший главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал игру полузащитника сборной России Александра Головина в матчах Лиги наций со Швецией (0:0) и Турцией (2:0), сообщает «Спорт день за днем».

«Одной причины неяркой игры Головина нет. Все вместе – и последствия чемпионата мира, и травма. Молодость. Он талантливый парень, но еще не окреп как мужик. Очень сложно играть постоянно на таком уровне. Кто-то буксует. Действительно, в этом матче у него была непростая работа. Потом, когда Черышев поменял Кузяева, Головин перешел на позицию Далера. И это была очень грамотная замена. И дело не только в голе, передаче Головина на Черышева», — сказал Гаджиев.

Ранее сообщалось, что сборные Румынии и Сербии не забили мячей в матче Лиги наций.