Луис Энрике сравнил «Барселону» со сборной Испании

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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал предстоящий матч с командой Англии в рамках группового этапа Лиги наций, сообщает «Советский спорт».

«Ничьи не хватит, чтобы досрочно занять первое место, нам нужна только победа. Мы в предвкушении отличного матча. Думаем только о победе, но давайте не будем забывать, что Англия в полном порядке. Мы готовы играть так же, как на «Уэмбли», и искать шансы победить. Мы прибыли сюда в хорошем состоянии. Мы готовы к любой ситуации.

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Эта сборная Испании совершенно не похожа на мою «Барселону», несправедливо сравнивать их. Очень приятно посетить Севилью. Матчи здесь всегда особенные, фанаты поддерживают нас на 100 процентов», — цитирует Луиса Энрике Football Espana.

Встреча состоится 15 октября в Севилье и начнётся в 21:45 по московскому времени. «Газета.Ru» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее сообщалось, что сборные Румынии и Сербии не забили мячей в матче Лиги наций.