Дзюба поблагодарил исполняющего обязанности президента РФС после победы

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Нападающий сборной России Артем Дзюба после победы над командой Турции со счетом 2:0 в матче Лиги наций поблагодарил Российский футбольный союз (РФС) и исполняющего обязанности президента РФС Александра Алаева, сообщает «Советский спорт».

«Сегодня был важный матч. Мы — одна страна, одна команда. Победы бы не было, если бы не наша команда. Спасибо РФС, спасибо нашему руководителю Саше Алаеву, который знает, что такое футбол и победы», — написал Дзюба в инстаграме, опубликовав совместную фотографию с Алаевым.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее сообщалось, что сборные Румынии и Сербии не забили мячей в матче Лиги наций.