Кормье: Бейдер победит Емельяненко в финале Bellator

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Боец смешанных единоборств (ММА) Даниэль Кормье поделился ожидания от поединка россиянина Федора Емельяненко и американца Райана Бейдера в рамках финала Гран-при Bellator 208, передает «Советский спорт».

Спортсмен считает, что Бейдер одолеет Емельяненко, так как американец очень выносливый.

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«Я нисколько не сомневаюсь, что Райан Бейдер выиграет это Гран-при. Я люблю Федора, но он пропустит тэйкдаун и не сможет встать. Райан не сможет устать и быть таким безрассудным. Будет забавно за этим наблюдать», — заявил боец ММА в своем твиттере.

Ранее в ночь на 14 октября Емельяненко нокаутировал американца Чейла Соннена в полуфинальном поединке Гран-при Bellator.