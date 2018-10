Емельяненко подарил Соннену футболку и обнял его

Боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко встретился с американцем Чейлом Сонненом в раздевалке после боя в рамках турнира Bellator 208, сообщает «Советский спорт».

Одержав победу на соперником, российский спортсмен пришел к Соннену в раздевалку и подарил футболку, в которой выходил на поединок против него. Американец искренне поблагодарил Емельяненко и заключил в объятия.

Ранее Емельяненко высказался относительно инцидента с дракой после поединка чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и ирландского спортсмена Конора Макгрегора.

How awesome is this? After tonight's main event, Fedor gave Chael his full track suit that he wore to the cage backstage. Tremendous. pic.twitter.com/RAgsIKLvOf