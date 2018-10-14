Токов: победа над Шлеменко — большая честь для меня
Российский боец смешанного стиля (MMA) Анатолий Токов поделился впечатлениями от победы над соотечественником Александром Шлеменко, передает «Советский спорт».
Встреча средневесов прошла в рамках турнира Bellator 208 и завершилась победой Токова решением судей.
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«Испытываю спокойствие. Пока не пришел в себя. Даже не верится. Это большая честь для меня. Я рос на боях Шлеменко», — сказал Токов.
Главным боем вечера станет поединок между Федором Емельяненко и Чейлом Сонненом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию Bellator 208.
Ранее сообщалось, что Ронда Роузи призвала UFC равно относиться к Хабибу Нурмагомедову и Конору Макгрегору.