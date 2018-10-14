Токов победил Шлеменко на турнире Bellator‍

Российский боец смешанного стиля (MMA) Анатолий Токов одержал победу над своим соотечественником Александром Шлеменко на турнире Bellator 208, сообщает «Советский спорт».

По итогам поединка в среднем весе судьи отдали все три раунда Токову. По ходу боя Токов провел больше тейкдаунов и успешных попаданий.

Реклама

И для Токова, и для Шлеменко этот бой стал последним в Bellator по их действующим контрактам. Известно, что Токов намерен пролонгировать свое трудовое соглашение с промоушеном, а Шлеменко точно покинет организацию.

Главным боем вечера станет поединок между Федором Емельяненко и Чейлом Сонненом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию Bellator 208.

Ранее сообщалось, что боец Сергей Харитонов попал в аварию в США по пути на Bellator 208.