Трусова раскрыла причину исполнения лишь одного четверного прыжка вместо трех
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своем выступлении на этапе юниорской серии Гран-при в Ереване, передает «Советский спорт».
Спортсменка победила на втором этапе, пробившись в финал соревнований. В ходе своего выступления она исполнила четвертной прыжок, однако отметила, что планировала прыгнуть его трижды.
«Спасибо за поздравления. Моя произвольная составлена с тремя четверными, но из-за того, что я долго болела и не успела набрать нужную форму, мне облегчили программу и я ее катала в Ереване с одним четверным лутцем. Я очень рада, что мне удалось выполнить этот прыжок чисто и его засчитали докрученным.
Что касается планов на ближайшее время, то я буду восстанавливаться, набирать форму, катать свою программу на сто процентов и готовиться к следующим стартам», — цитирует Трусову пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Ранее сообщалось, что Трусова победила на заключительном этапе юниорского Гран-при.