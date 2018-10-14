Трусова раскрыла причину исполнения лишь одного четверного прыжка вместо трех

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Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своем выступлении на этапе юниорской серии Гран-при в Ереване, передает «Советский спорт».

Спортсменка победила на втором этапе, пробившись в финал соревнований. В ходе своего выступления она исполнила четвертной прыжок, однако отметила, что планировала прыгнуть его трижды.

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«Спасибо за поздравления. Моя произвольная составлена с тремя четверными, но из-за того, что я долго болела и не успела набрать нужную форму, мне облегчили программу и я ее катала в Ереване с одним четверным лутцем. Я очень рада, что мне удалось выполнить этот прыжок чисто и его засчитали докрученным.

Что касается планов на ближайшее время, то я буду восстанавливаться, набирать форму, катать свою программу на сто процентов и готовиться к следующим стартам», — цитирует Трусову пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Ранее сообщалось, что Трусова победила на заключительном этапе юниорского Гран-при.