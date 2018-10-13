Экс-тренер сборной России против заключения Кокорина и Мамаева в тюрьму

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Бывший тренер сборной России Александр Бородюк высказался о скандале вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, передает сайт «Матч ТВ».

Футболисты 11 октября были заключены под арест в СИЗО по подозрению в хулиганстве. Из-за устроенных ими дебошей в центре Москвы пострадали три человека.

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«Надеюсь, ребята не попадут в тюрьму. Сила закона – не в жестокости, а в неотвратимости. Сейчас, находясь в СИЗО, они переосмыслят свои действия.

Те люди, которые хотят крови и просят посадить в тюрьму, не знают, что это такое. Я с девяти лет знаю, что такое тюрьма. У меня родной дядя в 30 лет сел в тюрьму, в 40 вышел и умер. Это трагедия», — сказал Бородюк.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности драки Кокорина и Мамаева с чиновником Минпромторга.