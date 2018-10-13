Из-за отсутствия зарплаты футболист «Томи» купил бутсы по объявлению

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Хавбек «Томи» Илья Кухарчук рассказал о финансовых сложностях в связи с отсутствием выплат зарплаты игрокам и тренерскому штабу, сообщает «РИА Новости».

«Какие-то выплаты есть, тысяч по 50, чтобы мы с голоду не умерли и могли заплатить за квартиру. Доходит до смешного — покупаем бутсы через Интернет. Я не могу позволить себе поехать в специализированный спортивный магазин и купить бутсы за 17 тысяч рублей. Мне не позволяет мой кошелек тратить такие деньги. Приходится искать через интернет, вот заказал себе обувь за три тысячи.

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Бутсы профессиональные. Просто модель уже очень старая, и в рознице таких не найти. Вот заказал и жду, когда придет посылка. Может быть, обманули, кто знает. Кстати, свои нынешние бутсы выставил на продажу и получил за них десять тысяч рублей. Этих денег хватило на покупку новых. Вот так и живем», — посетовал Кухарчук.

Ранее игроки «Томи» сорвали матч в знак протеста против долгов по зарплате.