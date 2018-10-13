Глушакову может грозить уголовный срок за сокрытие денег при разводе

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Хавбека московского «Спартака» Дениса Глушакова могут привлечь к уголовной ответственности за невыполнение решения Никулинского суда Москвы об аресте его счетов в рамках бракоразводного процесса, сообщает ТАСС.

По мнению адвоката супруги футболиста Сергея Жорина, спортсмен нарушил постановление суда и вывел из совместно нажитого имущества с супругой около 100 млн рублей.

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«В рамках бракоразводного процесса по моему ходатайству Никулинский суд наложил арест на вклады, депозиты и счета, квартиры и автомобиль Bentley Глушакова. После вынесения судом определения о наложении ареста на счета Глушакова и после того, как мы передали эти документы в банк, он вывел еще до 100 млн рублей. Если эта информация подтвердится, то это уже уголовное преступление, за которое предусматривается наказание, связанное с лишением свободы, и Глушаков может отправиться к своим друзьям Мамаеву и Кокорину», — заявил юрист.

Ранее имущество и счета футболиста Глушакова арестовали из-за развода‍.