Нурмагомедов рассказал, где сейчас находится его чемпионский пояс

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем конфликте с руководством Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает «Советский спорт».

После победы над ирландцем Конором Макгрегором глава промоушена Дана Уайт отказался надевать на россиянина чемпионский пояс в клетке из-за устроенной им драки в зале.

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«Пояс сейчас в гостиной или в зале, точно не помню. Я UFC сказал: «Если вы считаете, что я нарушил правила какие-то или закон – сажайте. Только отдайте мой пояс. Свою работу в октагоне я выполнил», — сказал Нурмагомедов в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов пригласил в Дагестан рэпера 50 cent.