Игроки «Томи» сорвали матч в знак протеста против долгов по зарплате

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Футболисты «Томи» сорвали начало матча Олимп — Первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против «Сочи» в знак протеста против долгов по зарплате, сообщает интернет-портал vtomske.ru.

Игроки томского коллектива вышли на игру с опозданием в шесть минут. Таким образом футболисты выразили протест в связи с задержками по выплате зарплат. Также игроки надели футболки с надписью «Томь — результат за бесплатно».

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По информации издания, руководство «Томи» не выплачивает зарплату игрокам на протяжении трех месяцев. Игроки намерены разорвать трудовые контракты с клубом в том случае, если ситуация не разрешится.

Ранее сообщалось, что футболист «Томи» обвинил судью в богохульстве из-за «православной нити».