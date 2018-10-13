Кадыров призвал не сажать в тюрьму Кокорина и Мамаева

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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщает «Советский спорт».

8 октября компания, в которой были футболисты, возле гостиницы «Пекин» избила водителя ведущей Первого канала, а затем устроила потасовку в одном из столичных кафе.

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Тверской суд Москвы принял решение арестовать Кокорина и Мамаева сроком на два месяца. Возбуждено дело по статье 213 Уголовного кодекса России «Хулиганство». Нарушителям грозит до семи лет тюрьмы.

«Может быть нам всем следует немного снизить накал эмоций, подумать, есть ли иной, менее болезненный выход из этого тупика? А что если ребятам разрешить, по-настоящему, стоя лицом к лицу, попросить прощения у пострадавших, оказать им финансовую и иную поддержку при восстановлении здоровья?» — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Политик считает, что тюремное заключение не поможет футболистам исправиться.

«Но мы хотим попытаться исправить вместе с ними ошибки прошлого, если это будет позволено», — отметил глава Чечни.

По мнению Кадырова, футболисты стали жертвами звездной болезни.

«Есть два пути развития ситуации. От того, какой мы выберем, зависит судьба людей! Да, ребята совершили абсолютно недопустимые поступки. Но жизнь на этом не должна заканчиваться», — заключил глава республики.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию последних событий скандала.

Ранее сообщалось, что Кадыров готов помочь Кокорину и Мамаеву.