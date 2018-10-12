Кадыров сообщил о перемирии Нурмагомедова и Тимати

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Победитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов и рэп-исполнитель Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, помирились, сообщает «Советский спорт».

О том, что дагестанский спортсмен и российский музыкант уладили конфликт, сообщил в своем инстаграме президент Чечни Рамзан Кадыров.

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«Тимур сказал мне, что болел и болеет за Хабиба всей душой вместе с Дагестаном, Кавказом и всей Россией. В итоге, наш джигит Хабиб проявил готовность к новому мощному прыжку, но на этот раз — прыжку дружбы», — заявил глава республики.

Также он выразил благодарность обоим участникам спора за готовность заключить мир.

«Благодарю и Хабиба и Тимура за выдержку и понимание. Очень рад, что мое скромное посредничество сослужило такую добрую службу», — подчеркнул Кадыров.

Ранее сообщалось, что российский боец выразил благодарность главе Чечни за поддержку в бою с Макгрегором и подаренный после победы «Мерседес».