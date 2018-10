Азар назвал себя лучшим футболистом мира

Хавбек лондонского «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар иронично назвал себя лучшим футболистом в мире, сообщает «Советский спорт».

«Да, сейчас я лучший игрок в мире (смеется). Но всегда можно стать лучше. Например, можно забивать больше голов. Сейчас я в довольно хорошей форме. Надеюсь, смогу еще долго продолжать в том же духе.

Реклама

Если честно, думаю, что раньше бывал в форме и получше. С точки зрения статистики я начал сезон лучше, чем когда-либо. Но с точки зрения игры, у меня были лучшие периоды в «Лилле» и «Челси», — приводятся слова Азара в официальном твиттер-аккаунте сборной Бельгии.

В нынешнем сезоне Азар провел восемь матчей в Английской премьер-лиге, (АПЛ), забив семь мячей и отдав два результативных паса, являясь лучшим бомбардиром чемпионата Англии.

12 октября сборная Бельгии проведет матч третьего тура Лиги наций против Швейцарии. Встреча состоится на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе, начало — в 21:45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» снова попытается приобрести хавбека «Челси».

️ @hazardeden10 : "Yes, I'm the best player in the world at the moment. *Laughs* But you can always improve. You can score more goals for instance."#REDTOGETHER #BELSUI #BELNED