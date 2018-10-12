Мать Кокориных шокирована арестом сыновей

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Александра и Кирилла Кокориных Светлана заявила, что в семье не ожидали столь агрессивного поведения от молодых людей.

Утром 8 октября Александр, Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили у гостиницы «Пекин» водителя ведущей Первого канала. Позднее они устроили потасовку с директором одного из департаментов Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным.

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«Все происходящее ужасно. Мы даже представить себе не могли, что наши дети могут так себя повести. С детства учили их не терпеть унижения и оскорбления, сопротивляться обидчикам, но никогда не могли подумать, что это выльется в такое», — цитирует Кокорину телеканал «Звезда».

По словам матери, ее дети являются добрыми и любящими людьми.

«Кирилл старается во всём походить на Сашу, даже в футбол пошёл вслед за ним, Саша его кумир. Они всегда держались друг за друга, поддерживали и защищали друг друга. Если Сашу начинают оскорблять, Кирилл за него сразу встанет горой», — сказала Светлана.

Кокорина считает, что ситуация, в которую попали ее дети, не столь однозначна, как кажется.

«Пожалуйста, прежде чем делать какие-то выводы, дайте суду во всем разобраться. Пожалуйста, простите моих детей», — добавил мать.

11 октября Тверской суд Москвы принял решение арестовать футболистов на два месяца.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию заседания суда.

Ранее нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов предложил простить Мамаева и Кокорина.