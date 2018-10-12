В США выступили против проведения ОИ-2022 в Китае

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Комиссия Конгресса США по Китаю выступила против проведения зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, сообщает «Советский спорт».

По информации Inside the Games, соответствующее обращение было направлено в Международный олимпийских комитет (МОК).

Как отмечается в докладе комиссии, с момента прихода к власти действующего президента Китая Си Цзиньпина, в стране ухудшилась ситуация с соблюдением прав человека. К примеру, в Поднебесной находится лагерь политического перевоспитания, в котором содержаться более миллиона уйгуров. В комиссии добавили, что это является «наиболее масштабным притеснением прав этнического меньшинства со времен Второй мировой войны».

Также в докладе сообщается, что власти Китая пытаются оказывать давление на уйгурскую диаспору, проживающую в США.